Lo scultore Sergio Cimbali depositerà una sua opera nell’aeroporto di Comiso “Pio Latorre”, un dono speciale la cui natura non è ancora stata svelata e resterà un mistero fino al giorno in cui sarà ufficialmente depositata e inaugurata alla presenza delle autorità competenti.

L’opera sarà scoperta giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 18.30 e verrà installata in un’area verde antistante le partenze e gli arrivi dell’aeroporto. La scultura sarà donata al Comune di Comiso dall’artista Sergio Cimbali e dal Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa.

Lo scultore Sergio Cimbali. Sergio Cimbali è uno scultore alternativo, le sue particolari opere sono realizzate con materiali di riciclo, oggetti a cui l’artista da nuova vita utilizzandone le parti in modo creativo sorprendendo chi osserva le sue incredibili creature ognuna con una storia da raccontare.

L’arte di Cimbali ha fatto il giro del mondo grazie alla sua originalità e al forte sodalizio che da anni lega l’artista ad Amedeo Fusco. Artista e presentatore d’Arte si sono trovati a condividere una passione per l’arte che ha unito due personalità uniche ed originali, amicizia consolidata da una profonda stima reciproca.

Sergio Cimbali ha partecipato a diverse mostre e manifestazioni di rilievo tra cui Art Faire di Istanbul, Artisti italiani a Monaco di Baviera, L’arte cerca la gente a Ragusa e in p.zza Colonna a Roma, Omaggio a Frida sia a Roma che a Bergamo. In ogni luogo in cui ha portato la sua arte, Cimbali ha riscosso un grande successo di pubblico, ottenendo anche il consenso della critica.

Un dono che coinvolge la comunità .L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dal Sindaco, Filippo Spataro e da tutte le personalità competenti facenti parte del Comune che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento con sincera partecipazione. L’opera è considerata un arricchimento per l’Aeroporto e la comunità di Comiso.

Alla deposizione e inaugurazione della scultura di Cimbali presenzieranno Filippo Spataro (Sindaco del Comune di Comiso), Silvio Meli (Presidente SO.A.CO.), Marialuisa Occhione (Servizio Culturale del Comune di Comiso), Sergio Cimbali (Scultore dell’opera), Amedeo Fusco (Presidente Centro Aggregazione Culturale). Il Centro di Aggregazione Culturale e Sergio Cimbali ringraziano le autorità e lo sponsor Dott. Giuseppe Ottaviano amministratore del Centro Acustico Sento.

Nei prossimi mesi sono in programma diverse esposizioni a cui prenderà parte lo scultore siciliano Sergio Cimbali.