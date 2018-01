L’imprenditrice vinicola di Vittoria, Arianna Occhipinti, ha denunciato con un post su Facebook che nella nottata alcuni vandali hanno divelto la rete di recinzione della sua proprietà e danneggiato le viti di contrada Santa Teresa, nel Ragusano. “A Vittoria – scrive Occhipinti – fare agricoltura diventa sempre più difficile. Vedete, noi non abbiamo effettivamente le gelate e spesso per fortuna anche la grandine passa lontano da qua, ma ogni giorno dobbiamo combattere con chi questa terra non la ama e pensa anche di possederla. Noi siamo custodi di questa terra, e dobbiamo difenderla! Ricordatevelo”.