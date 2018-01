E’ in programma lunedì al Teatro Garibaldi di Modica il debutto nazionale della nuova produzione ‘Shéhérazade’ del Balletto di Milano, una delle compagnie di danza di maggior prestigio in Italia, diretta da Carlo Pesta.

Grazie alle coreografie di Federico Mella e Alessandro Torrielli, la messa in scena di Shéhérazade è un balletto in due atti: il primo dedicato alla vivacità delle vie e dei mercati della Medina contrapposti all’intima vita all’interno del palazzo dove la magnetica Shéhérazade salva la vita ad ogni alba, il secondo atto invece in cui alcune delle novelle più celebri delle raccolta “Le mille e una notte” trovano ampio respiro e vivacissima resa, anche grazie alle note sublimi di A. Khachaturian che affianca la ben nota suite di R. Korsak.