La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato per estorsione continuata una coppia, Roberto Alecci, di 47 anni, e Fortunata D’Agosta di 35, che avrebbero compiuto una estorsione ai danni del titolare di un’azienda agricola di Vittoria che sarebbe stato ricattato dalla coppia che avrebbe preteso dei pagamenti settimanali a titolo di risarcimento per richieste di natura sessuale nei confronti della donna in realtà mai avanzate.

La vittima, che sarebbe anche stata minacciata di danneggiamenti e di morte dal compagno della donna, per un po’ ha pagato ma poi si è rivolta alla Polizia di Stato, che ha bloccato i due al moneto della consegna del denaro. Alecci è stato rinchiuso in carcere. la donna è stata posta ai domiciliari.