Parte il conto alla rovescia per sviluppare progetti imprenditoriali innovativi, grazie all’iniziativa di IPPARY VALLEY, “accelerator” di imprese del CONSORZIO PROMO.TER. GROUP.

Si tratta di un’opportunità per tutti coloro che vogliono investire sulle proprie idee, ma con una marcia in più: infatti, gli imprenditori che parteciperanno gratuitamente alla seconda edizione della BUSINESS PLAN COMPETITION potranno avvalersi delle competenze dei professionisti del CONSORZIO PROMO.TER. GROUP di Vittoria.

IPPARY VALLEY lancia una call per invitare ad investire nell’area iblea, con l’obiettivo di rilevare i fabbisogni di investimento delle imprese e definire la gamma degli strumenti agevolativi da attivare. Gli interessati avranno tempo sino al 13 gennaio per presentare le manifestazioni di interesse: la scheda da compilare è disponibile sul sito www.promotergroup.eu (sezione news)

Tante le opportunità rivolte al Sud e a più settori economici per trasformare i sogni nel cassetto in progetti concreti. I progetti possono essere presentati da soggetti/gruppi informali o da imprese costituite da non più di 6 mesi.

La partecipazione alla seconda edizione della BUSINESS PLAN COMPETITION, indetta da IPPARY VALLEY è gratuita. Saranno prese in considerazione le idee imprenditoriali più innovative nei campi dell’agricoltura, delle tecnologie, dell’artigianato, del turismo e del commercio e riceveranno consulenza e formazione gratuita per la stesura di un Business Plan e accesso alla Finanza Agevolata.