Si è tenuto un incontro tra i parlamentari e gli esponenti dei partiti di centrodestra della provincia di Ragusa per perfezionare le strategie politiche in vista degli imminenti appuntamenti elettorali, sia di livello nazionale che per le amministrative che riguarderanno i Comuni della provincia iblea che andranno al voto in primavera.

Per Forza Italia il sen. Giovanni Mauro, l’on. Nino Minardo e l’on. Orazio Ragusa, per Diventerà Bellissima il parlamentare regionale on. Giorgio Assenza, l’on. Angelo Attaguile responsabile regionale della Lega, Manlio Messina coordinatore di Fratelli d’Italia per la Sicilia orientale e per l’UDC il commissario provinciale on. Carmelo Incardona.

“Nel ribadire la piena volontà di dare protagonismo all’area iblea – si legge nella nota – nei rapporti con il Governo Regionale e con l’auspicato futuro Governo Nazionale, si è registrata la piena sintonia d’intenti nei confronti di un percorso comune che questi partiti, sia in Sicilia che nel resto d’Italia, hanno ormai intrapreso. Si è concordato, inoltre, di invitare all’azione politica di quest’area le importanti realtà civiche del territorio che sono emerse maggiormente negli ultimi anni e che guardano al centrodestra come principale punto di riferimento, allo scopo di operare in sinergia per un fine unitario. I prossimi appuntamenti elettorali, infatti, rappresentano una grande opportunità per il territorio ragusano perché sarà possibile spendere maggiori energie per la risoluzione di annose questioni che riguardano le sue capacità di sviluppo sotto ogni aspetto. Dalla solida coesione politica e dall’unità d’intenti di tutte le anime del centro destra – hanno dichiarato – la provincia di Ragusa non potrà che trarne beneficio”.