Un milione e 900 mila euro nel bilancio 2018 dell’Asp 7 per rendere fruibile il nuovo ospedale ‘Giovanni Paolo II’ di contrada Cisternazzi a Ragusa. Il commissario straordinario Lucio Ficarra ha deciso di imporre un’accelerazione per l’apertura del nuovo nosocomio, i cui termini di apertura sono slittati almeno di altri due mesi in attesa dell’ottenimento di tutte le certificazioni necessarie, ‘caricando’ nel bilancio aziendale le spese necessarie per rendere fruibile la struttura.

Come si ricorderà la scorsa estate il trasferimento dei reparti al nuovo ospedale fu bloccata da un’indagine della procura iblea che rilevò difformità di funzionamento negli impianti di climatizzazione annessi alle sale operatorie. A distanza di sei mesi tutte le autorizzazioni e i collaudi degli impianti termici non si sono conclusi e il commissario Ficarra ha deciso di completare la struttura con fondi del bilancio aziendale.