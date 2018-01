La Polizia di Ragusa ha fermato Abdelfatteh Ahmed, egiziano, e Samuel Ghebra Meskel, eritreo. Secondo alcuni migranti arrivati ieri a Pozzallo, sarebbero stati alla guida dell’imbarcazione partita dalle coste libiche e diretta in Sicilia.

Il barcone è stato avvistato il 27 gennaio dalla nave militare spagnola ESPS Santa Maria. A bordo c’erano 329 migranti (197 uomini, 95 donne e 37 minori). I migranti sono partiti dalla Libia pagando in media circa 400 dollari agli organizzatori che, per non rischiare di far arrestare componenti dell’organizzazione criminale, hanno offerto il viaggio gratis a chi, senza alcuna esperienza, si fosse offerto di condurre l’imbarcazione.