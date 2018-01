E’ stato un uomo di 27 anni a sparare quattro colpi di pistola contro il centro ricreativo di Vittoria, “Vivere insieme”, frequentato prevalentemente da tunisini, martedì pomeriggio, in via Senia.

I militari con l’ausilio delle immagini dei sistemi di telesorveglianza pubblici e privati sono riusciti a risalire al numero di targa dell’auto, una Megane Scenic, da dove sono partiti i colpi di arma da fuoco che hanno infranto la vetrata del centro e una grondaia. L’uomo era autorizzato a detenere la pistola per motivi sportivi ma non ha spiegato ai militari che lo hanno interrogato per ore i motivi del gesto. E’ stato denunciato all’autorità giudiziaria.